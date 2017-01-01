მუსიკა გადასახადების გარეშე

Можно ли сэкономить на выплатах в РАО и ВОИС?

Многих интересует вопрос, как они могут сэкономить на выплатах. Есть каталог музыки, правообладатели которой выкупают права у авторов. С ними заключается договор напрямую, поэтому бесплатное использование такой музыки будет совершенно легальным. При использовании музыки без РАО и ВОИС количество треков и музыкальных направлений будет несколько ограничено, но в то же время, поможет в решении некоторых локальных вопросов по озвучке заведений.

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