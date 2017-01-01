Політика конфіденційності

Определения

Под Данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину), т.е. к такой информации, в частности, относятся: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты для связи,

Под обработкой Данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с Данными, совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) относятся: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.

Под безопасностью Данных понимается защищенность Данных от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Данных

Целью создания настоящего сайта ООО «ГУСЛИ-МЕДИА» ИНН:7810730921 КПП:781001001 (Компания) является предоставление физическим и юридическим лицам (пользователям) необходимых сведений о деятельности Компании и информирование о товарах и услугах (продуктах), предоставляемых ООО «ГУСЛИ-МЕДИА». Сведения на сайте в большей степени носят информационный характер.

Все содержимое сайта является собственностью ООО «ГУСЛИ-МЕДИА» и защищено действующим законодательством, регулирующим вопросы авторского права. В связи с чем, пользователи сайта могут использовать его содержание в личных и некоммерческих целях. Использование содержания сайта в иных случаях не допускается.

Компания не разрешает внесение в содержание данного сайта каких либо изменений, а также последующее воспроизведение его содержания.

Обращаем Ваше внимание на то, что на сайте Компании могут находиться ссылки и формы на другие веб-сайты, в данном случае Компания не несет ответственность за конфиденциальность информации на других ресурсах.

Компания оставляет за собой право изменения Политики конфиденциальности в любое время с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым Вами персональным данным.

Компания собирает личную информацию о Вас (персональные данные) всякий раз, когда Вы ее предоставляете в магазинах Компании, указываете на сайте, отправляете по электронной почте или сообщаете лично. Передавая Компании свои персональные данные, Вы соглашаетесь с условиями, приведенными здесь. В соответствии с действующим законодательством и Политикой компании ООО «ГУСЛИ-МЕДИА» о защите персональных данных, Вы можете в любое время их изменить, обновить или попросить об удалении.

При заполнении форм на сайте или документов, в том числе в магазинах Компании, Вы можете предоставить следующую информацию:

Имя; Номер контактного телефона и адрес электронной почты, по которым мы можем связаться с Вами;

Также Компания собирает некоторую статистическую информацию, например:

IP-адрес пользователя; Тип браузера; Дата, время и количество посещений; Адрес сайта, с которого пользователь осуществил переход на сайт Компании; Сведения о местоположении; Сведения о посещенных страницах, о просмотре рекламных баннеров; Информация, предоставляемая Вашим браузером (тип устройства, тип и версия браузера, операционная система и т.п.).

ЧТО МЫ ГАРАНТИРУЕМ

ООО «ГУСЛИ-МЕДИА» ответственно относится к вопросу конфиденциальности своих пользователей и уважает право каждого пользователя сайта на конфиденциальность.

Компания гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Компания гарантирует, что персональные данные, передаваемые Вами Компании, будут обрабатываться в строгом соответствии с действующим законодательством. Данные находятся на серверах РФ, защищены в соответствии с действующем законодательством.

Биометрические Данные (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности субъекта Данные) в Компании не обрабатываются.

Компания не осуществляет трансграничную передачу Данных.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Компания вправе осуществлять передачу Данных третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Компания вправе поручить обработку Данных субъектов Данных третьим лицам с согласия субъекта Данных, на основании заключаемого с этими лицами договора.

Лица, осуществляющие обработку Данных на основании заключаемого с Компанией договора (поручения оператора), обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты Данных, предусмотренные Законом. Для каждого третьего лица в договоре определяются перечень действий (операций) с Данными, которые будут совершаться третьим лицом, осуществляющим обработку Данных, цели обработки, устанавливается обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность Данных при их обработке, указываются требования к защите обрабатываемых Данных в соответствии с Законом.

В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и своих договорных обязательств обработка Данных в Компании осуществляется как с использованием, так и без использования средств автоматизации. Совокупность операций обработки включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Данных.

В Компании запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки Данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта Данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Требования к защите Данных

Компания при обработке Данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты Данных от неправомерного и/или несанкционированного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Данных.

К таким мерам в соответствии с Законом, в частности, относятся: ­ назначение лица, ответственного за организацию обработки Данных, и лица, ответственного за обеспечение безопасности Данных; ­ разработка и утверждение локальных актов по вопросам обработки и защиты Данных; ­ применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности Данных: o определение угроз безопасности Данных при их обработке в информационных системах персональных данных; o применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности Данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите Данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности Данных; o применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации; o оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; o учет машинных носителей Данных, если хранение Данных осуществляется на машинных носителях; o обнаружение фактов несанкционированного доступа к Данным и принятие мер по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем; o восстановление Данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; o установление правил доступа к Данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с Данными в информационной системе персональных данных. ­ контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности Данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных; ­ оценка вреда, который может быть причинен субъектам Данных в случае нарушения требований Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом; ­ соблюдение условий, исключающих несанкционированный доступ к материальным носителям Данных и обеспечивающих сохранность Данных; ­ ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку Данных, с положениями законодательства Российской Федерации о Данных, локальными актами по вопросам обработки и защиты Данных, и обучение работников Компании.

Сроки обработки (хранения) Данных

Сроки обработки (хранения) Данных определяются исходя из целей обработки Данных, в соответствии со сроком действия договора с субъектом Данных, требованиями федеральных законов, требованиями операторов Данных, по поручению которых Компания осуществляет обработку Данных, основными правилами работы архивов организаций, сроками исковой давности.

Данные, срок обработки (хранения) которых истек, должны быть уничтожены, если иное не предусмотрено федеральным законом. Хранение Данных после прекращения их обработки допускается только после их обезличивания

ИЗМЕНЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ

Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения на сайте, заменять или удалять любые части его содержания и ограничивать доступ к сайту в любое время по своему усмотрению.

Компания также оставляет за собой право изменения Политики конфиденциальности в любое время с целью дальнейшего совершенствования системы защиты от несанкционированного доступа к сообщаемым Вами персональным данным.