Головна
Про сервіс
Готові рішення
Гостям закладу
Контакти
RU EN UK
8 800 333-10-55
Особистий кабінет

Фонова музика для ресторану

Найпростіший спосіб управляти музикою у ресторанi
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.

ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ РЕСТОРАНУ

  • Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у ресторані
  • Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
  • Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Музика для бізнес-ланчу
Retro Dance
Діп-лаунж для ресторану
Positive Vibes
Грув для ресторану
Happy Indie
Інструментальна для ресторану
Funky Groove
Романтична для ресторану
Electropop
Джаз для ресторану
Nu Disco
Ми допоможемо музично оформити ресторан

Ми допоможемо музично оформити ресторан

Згідно з останніми світовими дослідженнями в галузі аудіомаркетингу, необхідно грамотно вибирати темп і жанр музики, щоб вона відповідала уподобанням аудиторії — це допоможе підвищити рентабельність бізнесу та збільшити інтерес гостей.

Сервіс GUSLI зібрав команду професійних музичних редакторів, які склали приголомшливі лаунж і хаус добірки для ресторанів.

Якісне звучання

Якісне звучання

Понад 2 000 годин стильної музики будь-якого формату, підібраних для вашого ресторану.

Усі музичні треки вирівняні за рівнем гучності. Музика програється без пауз та треки плавно переходять з одного до іншого. Тільки якісний контент.

Легко і зручно користуватися

Легко і зручно користуватися

Зареєструйте ресторан на сайті, встановіть плеєр та скористайтеся готовими музичними добірками. У нашій базі великий вибір музики різних жанрів і для будь-яких подій.

Додаткові рекламні можливості

Додаткові рекламні можливості

Ресторан, який підключився до сервісу, відображається на карті в додатку, де його побачать 100 000+ потенційних гостей. За допомогою сервісу GUSLI, ви зможете розміщувати новини або інформацію про акції, яка буде відображатися у додатку для гостей.

Почніть користуватися сервісом прямо зараз

Телефон потрібний для входу в особистий кабінет
Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
Понад 3 500 закладів успішно користуються нашим сервісом, підвищуючи лояльність гостей та радуючи якісним музичним контентом. Підключіть сервіс за кілька хвилин!