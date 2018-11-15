Згідно з останніми світовими дослідженнями в галузі аудіомаркетингу, необхідно грамотно вибирати темп і жанр музики, щоб вона відповідала уподобанням аудиторії — це допоможе підвищити рентабельність бізнесу та збільшити інтерес гостей.

Сервіс GUSLI зібрав команду професійних музичних редакторів, які склали приголомшливі лаунж і хаус добірки для ресторанів.