Фонова музика для ресторану
Найпростіший спосіб управляти музикою у ресторанi
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.
ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ РЕСТОРАНУ
- Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у ресторані
- Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
- Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Музика для бізнес-ланчу
Retro Dance
Діп-лаунж для ресторану
Positive Vibes
Грув для ресторану
Happy Indie
Інструментальна для ресторану
Funky Groove
Романтична для ресторану
Electropop
Джаз для ресторану
Nu Disco
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