Фонова музика для пабу
Найпростіший спосіб управляти музикою у пабi
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.
ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ ПАБУ
- Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у пабі
- Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
- Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Інді-рок для пабу
Ska Punk
Рок-н-рол для пабу
Rockabilly
Рок для пабу
Irish Punk
Кантрі для пабу
Pop Rock
Панк для пабу
J-Rock
Тяжкий рок для пабу
Glam Rock
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