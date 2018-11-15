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Фонова музика для пабу

Найпростіший спосіб управляти музикою у пабi
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.

ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ ПАБУ

  • Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у пабі
  • Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
  • Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Інді-рок для пабу
Ska Punk
Рок-н-рол для пабу
Rockabilly
Рок для пабу
Irish Punk
Кантрі для пабу
Pop Rock
Панк для пабу
J-Rock
Тяжкий рок для пабу
Glam Rock
Професійне музичне оформлення пабу

Професійне музичне оформлення пабу

Правильно підібране музичне оформлення допоможе створити неповторну обстановку у пабі. Музичні редактори сервісу GUSLI склали понад 130 добірок фонової музики для вашого закладу. Музична колекція містить як легендарні шлягери, так і популярні треки.

За допомогою нашого сервісу ви зможете створити будь-який настрій у пабі. Ми допоможемо створити як веселу вечірку, так і затишну атмосферу.

Приваблення нових гостей

Приваблення нових гостей

Ви можете отримати безкоштовну рекламну підтримку. Після підключення ваш паб буде відображатися в додатку сотні тисяч користувачів GUSLI. Ви можете розміщувати інформацію про нові акції, а також є можливість програвати аудіорекламу у вашому пабі. Додаток для гостей безкоштовний.

Додатковий прибуток

Додатковий прибуток

Завдяки нашому сервісу, власник може отримати кешбек із кожного замовленого треку.

Тобто, гість приходить до закладу, замовляє улюблену музику, а ви отримуєте відрахування з кожного музичного замовлення.

Легка інтеграція сервісу

Легка інтеграція сервісу

Ви просто скачуєте плеєр та вибираєте музичні добірки, які хочете чути у своєму закладі.

Музика кешується і при обриві інтернет-з'єднання продовжить грати.

Почніть користуватися сервісом прямо зараз

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Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
Понад 3 500 закладів успішно користуються нашим сервісом, підвищуючи лояльність гостей та радуючи якісним музичним контентом. Підключіть сервіс за кілька хвилин!