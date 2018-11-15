Електропоп для кав'ярні
Фонова музика для кав'ярні
Найпростіший спосіб управляти музикою у кав'ярні
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.
ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ кав'ярні
- Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у кав'ярні
- Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
- Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Funky Groove
Електро-свінг для кав'ярні
Pop Rock
Фанк для кав'ярні
Retro Dance
Інді-поп для кав'ярні
Electropop
Ню-диско для кав'ярні
Happy Indie
Поп-джаз для кав'ярні
Positive Vibes
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