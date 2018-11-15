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Особистий кабінет

Фонова музика для кав'ярні

Найпростіший спосіб управляти музикою у кав'ярні
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.

ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ кав'ярні

  • Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у кав'ярні
  • Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
  • Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Електропоп для кав'ярні
Funky Groove
Електро-свінг для кав'ярні
Pop Rock
Фанк для кав'ярні
Retro Dance
Інді-поп для кав'ярні
Electropop
Ню-диско для кав'ярні
Happy Indie
Поп-джаз для кав'ярні
Positive Vibes
Музика для кав'ярні

Музика для кав'ярні

Зробіть каву ще смачнішою разом із музикою, яка створить у гостя чудовий настрій та заряд енергії на весь день. Наші музичні добірки складені професійними редакторами та створюють неповторну атмосферу у кав'ярні.

Приваблення нових гостей

Приваблення нових гостей

Отримайте безкоштовну рекламну підтримку. Після підключення до нашого сервісу ваша кав'ярня відображатиметься у додатку GUSLI, який встановлений у сотні тисяч потенційних гостей.

Легка інтеграція сервісу

Легка інтеграція сервісу

Ви просто скачуєте плеєр і вибираєте музичні добірки, які хочете чути у своїй кав'ярні. Музика кешується і при обриві інтернет-з'єднання продовжить грати.

Почніть користуватися сервісом прямо зараз

Телефон потрібний для входу в особистий кабінет
Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
Понад 3 500 закладів успішно користуються нашим сервісом, підвищуючи лояльність гостей та радуючи якісним музичним контентом. Підключіть сервіс за кілька хвилин!