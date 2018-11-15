Скачайте плеєр, виберіть музичні добірки, а все інше наш сервіс зробить за вас. Навіть якщо інтернет-з'єднання несподівано перерветься, пісня буде продовжувати грати. З усіх питань звертайтеся в техпідтримку 24/7.