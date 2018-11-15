Головна
Про сервіс
Готові рішення
Гостям закладу
Контакти
RU EN UK
8 800 333-10-55
Особистий кабінет

Фонова музика для кальянної

Найпростіший спосіб управляти музикою у кальянної
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.

ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ кальянної

  • Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у кальянної
  • Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
  • Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Arabic Deep для кальянної
Electropop
Chillout для кальянної
Retro Dance
Нічний клуб
Classic Lounge
Deep House для кальянної
Deep Lounge
Jazz Lounge для кальянної
Souful House
Спокійна музика для кальянної
Techno Minimal
Ідеальна музика для кальянної

Ідеальна музика для кальянної

Однією з важливих складових успішної кальянної є правильно підібрана музика. Саме музика створює атмосферу, яка безпосередньо впливає на настрій гостей. Досвідчені музичні редактори нашого сервісу з особливою ретельністю склали велику кількість лаунж добірок для вашої кальянної.

Автоматизований сервіс

Автоматизований сервіс

Скачайте плеєр, виберіть музичні добірки, а все інше наш сервіс зробить за вас. Навіть якщо інтернет-з'єднання несподівано перерветься, пісня буде продовжувати грати. З усіх питань звертайтеся в техпідтримку 24/7.

Додаткові рекламні можливості

Додаткові рекламні можливості

Підключіть кальянну до нашого сервісу і безкоштовно розміщуйте акції та новини закладу. Вони будуть відображатися у мобільному додатку GUSLI, де їх побачать сотні тисяч потенційних гостей.

Почніть користуватися сервісом прямо зараз

Телефон потрібний для входу в особистий кабінет
Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
Понад 3 500 закладів успішно користуються нашим сервісом, підвищуючи лояльність гостей та радуючи якісним музичним контентом. Підключіть сервіс за кілька хвилин!