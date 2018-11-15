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Особистий кабінет

Фонова музика для кафе

Найпростіший спосіб управляти музикою у кафе
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.

ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ КАФЕ

  • Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у кафе
  • Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
  • Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Поп для кафе
Electropop
Хаус для кафе
Funky Groove
Джаз для кафе
Happy Indie
Діп-вайб для кафе
Nu Disco
Інді для кафе
Positive Vibes
Лаунж для кафе
Retro Dance
Ідеальна музика для кафе
Ідеальна музика для кафе

Ідеальна музика для кафе

Хочете, щоб фонова музика відповідала формату вашого кафе? Хочете створити неповторну атмосферу чи особливий настрій? За допомогою сервісу GUSLI ви можете легко підібрати необхідний фоновий супровід.

Наші редактори регулярно поповнюють музичну базу новинками та популярними треками.

Управляти музикою легко
Заказ музыки в кафе и кофейнях

Управляти музикою легко

Ми створили музичні добірки з урахуванням часу доби. Вранці ваші гості зможуть спокійно поснідати і насолодитися початком дня, в обідній час — комфортно провести зустріч, а ввечері — повечеряти в приємній атмосфері. Оптимальний час програвання та якісна музика створить необхідну атмосферу у вашому закладі, а також підвищить лояльність гостей.

Додаткові рекламні можливості
Додаткові рекламні можливості

Додаткові рекламні можливості

Кожне кафе, яке підключається до сервісу, відображається на карті в додатку користувачів.

Про ваш заклад будуть дізнаватись все більше і більше потенційних гостей. У сервісі передбачена можливість розміщувати інформацію про акції, тим самим постійні гості завжди повертатимуться назад, а нові будуть прагнути потрапити до вас.

Якісне звучання
Якісне звучання

Якісне звучання

Понад 2 000 годин якісного музичного контенту. Усі музичні треки вирівняні за рівнем гучності. Музика програється без пауз. Сервіс працює навіть без інтернету, а наша техпідтримка працює 24/7.

Почніть користуватися сервісом прямо зараз

Телефон потрібний для входу в особистий кабінет
Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
Понад 3 500 закладів успішно користуються нашим сервісом, підвищуючи лояльність гостей та радуючи якісним музичним контентом. Підключіть сервіс за кілька хвилин!