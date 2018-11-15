Фонова музика для кафе
Найпростіший спосіб управляти музикою у кафе
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.
ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ КАФЕ
- Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери у кафе
- Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
- Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Поп для кафе
Electropop
Хаус для кафе
Funky Groove
Джаз для кафе
Happy Indie
Діп-вайб для кафе
Nu Disco
Інді для кафе
Positive Vibes
Лаунж для кафе
Retro Dance
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