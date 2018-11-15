Кожне кафе, яке підключається до сервісу, відображається на карті в додатку користувачів.

Про ваш заклад будуть дізнаватись все більше і більше потенційних гостей. У сервісі передбачена можливість розміщувати інформацію про акції, тим самим постійні гості завжди повертатимуться назад, а нові будуть прагнути потрапити до вас.