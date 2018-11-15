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Фонова музика для бару

Найпростіший спосіб управляти музикою у барі
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.

ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ БАРУ

  • Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери в барі
  • Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
  • Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Рок для бару
Glam Rock
Інді-рок для бару
Irish Punk
Кантрі для бару
J-Rock
Тяжкий рок для бару
Pop Rock
Панк для бару
Rockabilly
Рок-н-рол для бару
Ska Punk
Ідеальна музика для бару
Ідеальна музика для бару

Ідеальна музика для бару

Оскільки кожен бар унікальний, то й музичний супровід повинен мати свою індивідуальність.

Наші музичні добірки складені професійними редакторами та створюють неповторну атмосферу у закладі.

У нашому каталозі ви знайдете музику для будь-якого настрою: хіти минулих років, а також найгарячіші новинки, які у всіх на слуху.

Економія робочого часу
Економія робочого часу

Економія робочого часу

Напевно, вашого бармена або офіціантів регулярно відволікають від прямих обов'язків з проханням поставити ту чи іншу пісню.

Ваші гості зможуть самостійно скачати на свій смартфон додаток Gusli та замовити пісню за невелику плату.

Додатковий заробіток для бару
Додатковий заробіток для бару

Додатковий заробіток для бару

З кожного замовленого музичного треку, зробленого вашими гостями, ми перерахуємо вам відсотки.

З кожного замовленого музичного треку, зробленого вашими гостями, ми перерахуємо вам відсотки.

Простота використання сервісу
Простота використання сервісу

Простота використання сервісу

Ви також можете самостійно знайти у пошуку потрібного виконавця, відтворити пісні певного жанру, або ж навпаки — виключити пісню чи групу зі списку. У випадку, якщо несподівано пропаде мережа, обраний трек дограє до кінця і отримані від замовника кошти не пропадуть.

Почніть користуватися сервісом прямо зараз

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Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
Понад 3 500 закладів успішно користуються нашим сервісом, підвищуючи лояльність гостей та радуючи якісним музичним контентом. Підключіть сервіс за кілька хвилин!