Фонова музика для бару
Найпростіший спосіб управляти музикою у барі
Простота використання сервісу
Гнучкі системи налаштувань під необхідний формат закладу.
Збільшення прибутку
За рахунок інтерактивності сервісу лояльність відвідувачів зростає і збільшується середній чек.
Кешування музики
Плеєр не перестає грати навіть при обриві інтернет-з'єднання.
ПЛЕЙЛИСТИ ДЛЯ БАРУ
- Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери в барі
- Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
- Ми використовуємо лише сучасний та популярний музичний контент
Рок для бару
Glam Rock
Інді-рок для бару
Irish Punk
Кантрі для бару
J-Rock
Тяжкий рок для бару
Pop Rock
Панк для бару
Rockabilly
Рок-н-рол для бару
Ska Punk
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