Оскільки кожен бар унікальний, то й музичний супровід повинен мати свою індивідуальність.

Наші музичні добірки складені професійними редакторами та створюють неповторну атмосферу у закладі.

У нашому каталозі ви знайдете музику для будь-якого настрою: хіти минулих років, а також найгарячіші новинки, які у всіх на слуху.