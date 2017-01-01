Авторські права
на музыкальные произведения
Надо ли получать разрешение на исполнение фонограммы в заведении?
Да. Права на интеллектуальную собственность авторов произведений и фонограмм охраняются законом (ст. 1225 ГК РФ).
За воспроизводимый в заведении аудио- и видеоконтент придется платить.
Заведение обязано платить правообладателям, чьи права признаны на территории РФ (пп. 1 п. 1 ст. 1315, п. 1 ст. 1317, пп. 1 п. 1 ст. 1323 ГК РФ).
А с кем именно нужно заключать соглашение? Может, с автором песни, то есть с прямым правообладателем?
Нет. Все гораздо проще: вы платите правообладателю через посредника, а именно, через организацию, которая занимается защитой авторских прав. В нашей стране есть две таких организации: РАО и ВОИС.
Сколько я буду платить?
Здесь имеется множество нюансов, связанных с типом вашего заведения, наличием или отсутствием входной платы для посетителей и т.д.
Эти нюансы будут учитываться при расчете размера вознаграждения, которое вы платите. Вы можете самостоятельно проконсультироваться у сотрудников РАО/ВОИС и найти информацию о ставках на официальных сайтах организаций или обратиться в бесплатную службу поддержки нашего сервиса.
Специалисты сервиса GUSLI окажут вам бесплатную юридическую помощь в заключении договоров, расчете размеров вознаграждения, формировании отчетов.
Чем мне могут помочь сотрудники сервиса GUSLI?
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Почему целых две организации?
Потому что есть два типа правообладателей.
- Первый тип
Это авторы текстов и музыки; композиторы и поэты. Их правами занимается РАО — (Российское Авторское Общество).
- Второй тип
Обладатели смежных прав; певцы, артисты, звукозаписывающие компании. Их права защищает ВОИС (Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности).
Обе организации распределяют деньги между теми правообладателями, чьи произведения используются для коммерческого воспроизведения. Договор нужно заключить с обеими.
Что такое РАО?
РАО или, если расшифровать аббревиатуру, Российское Авторское Общество — это государственная организация, которая следит за соблюдением прав авторов и способствует тому, чтобы все авторы получали вознаграждение за использование своих музыкальных произведений. В соответствии с принятым законодательством, использование любых произведений возможно только при получении согласия автора или его представителя, что подразумевает выплату вознаграждения автору.
Что такое ВОИС?
ВОИС — это Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности. Она занимается практически тем же самым, что и РАО. Главное отличие состоит в том, что ВОИС представляет интересы обладателей смежных прав (правообладателей фонограмм и исполнителей).
Если РАО осуществляет выплаты авторам музыки и текста, то ВОИС выплачивает вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм.
То есть правообладатели могут не знать о том, что их песни исполняются в конкретном заведении?
Именно так. Публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, а также ее сообщение в эфир или по кабелю допускается без разрешения правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения.
Как работать с этими организациями?
Нужно заключить договор с каждой из них.
По договору с РАО Вы будете выплачивать вознаграждение обладателям исключительного права на фонограмму, а по договору с ВОИС — обладателями исключительного права на зафиксированное в фонограмме исполнение.
Что будет, если я не заключил договор с РАО/ВОИС?
В этом случае вам рано или поздно придется иметь дело с судебным иском и затем выплачивать штраф, который иногда серьезно превышает сумму официальных денежных отчислений. Сумма штрафа бывает разной и зависит от правообладателя.
Мы советуем вам заключать договор обязательно, поскольку расходы на штраф могут значительно превысить сумму вознаграждений.