Творці сервісу GUSLI розуміють це. Вони підготували для вас сервіс, який вирішує безліч проблем, пов'язаних з музичним оформленням закладу. Gusli — це нове слово у світі ресторанного бізнесу та розваг.

Коли люди приходять відпочити до ресторану або бару, вони, як правило, бажають слухати саме ту музику, яку вони люблять. Але як зробити так, щоб усі залишилися задоволеними? Крім того, саме музика створює неповторну індивідуальну атмосферу кожного закладу.

ЩО Ж ТАКЕ GUSLI?

Це сервіс, який пропонує готові музичні добірки, які можна налаштовувати за вашим бажанням або за типом закладу. Це суттєво заощадить ваш час та спростить роботу. Вам більше не потрібно думати, де взяти фонову музику для свого закладу та переживати про авторські права — GUSLI нададуть усі рішення під ключ! А за допомогою додатка для клієнтів гості зможуть самі замовляти музику у закладі.

Тепер докладніше: сервіс GUSLI має величезну музичну базу та формує добірки пісень потрібного музичного стилю. Але в чому ж його зручність та відмінність від інших подібних сервісів в інтернеті?

Раніше гості у барах просто не мали змоги замовляти музику. Або ж бармену доводилося відволікатися, щоб знайти та поставити ту чи іншу пісню на прохання гостя.