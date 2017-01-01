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Музично-маркетинговий сервіс для вашого бізнесу

Фонова музика для різних закладів

Знайдіть підходящу музику для свого бізнесу

Музика для бару
Збільшуйте середній чек за рахунок інтерактивності сервісу
Музика для пабу
Створіть неповторну музичну атмосферу
Музика для кафе
Плануйте музику у вашому закладі так, як вам потрібно
Музика для ресторану
Приваблюйте нових гостей до вашого закладу
Музика для кальянної
Використовуйте додаткові рекламні можливості сервісу
Музика для кав'ярні
Контролюйте настрій ваших гостей упродовж дня
Музика для бару
Збільшуйте середній чек за рахунок інтерактивності сервісу
Музика для пабу
Створіть неповторну музичну атмосферу
Музика для кафе
Плануйте музику у вашому закладі так, як вам потрібно
Музика для ресторану
Приваблюйте нових гостей до вашого закладу
Музика для кальянної
Використовуйте додаткові рекламні можливості сервісу
Музика для кав'ярні
Контролюйте настрій ваших гостей упродовж дня

МУЗИЧНИЙ СЕРВІС GUSLI

Коли люди приходять відпочити до ресторану або бару, вони, як правило, бажають слухати саме ту музику, яку вони люблять. Але як зробити так, щоб усі залишилися задоволеними? Крім того, саме музика створює неповторну індивідуальну атмосферу кожного закладу.

Творці сервісу GUSLI розуміють це. Вони підготували для вас сервіс, який вирішує безліч проблем, пов'язаних з музичним оформленням закладу. Gusli — це нове слово у світі ресторанного бізнесу та розваг.

ЩО Ж ТАКЕ GUSLI?

Це сервіс, який пропонує готові музичні добірки, які можна налаштовувати за вашим бажанням або за типом закладу. Це суттєво заощадить ваш час та спростить роботу. Вам більше не потрібно думати, де взяти фонову музику для свого закладу та переживати про авторські права — GUSLI нададуть усі рішення під ключ! А за допомогою додатка для клієнтів гості зможуть самі замовляти музику у закладі.

Тепер докладніше: сервіс GUSLI має величезну музичну базу та формує добірки пісень потрібного музичного стилю. Але в чому ж його зручність та відмінність від інших подібних сервісів в інтернеті?

Раніше гості у барах просто не мали змоги замовляти музику. Або ж бармену доводилося відволікатися, щоб знайти та поставити ту чи іншу пісню на прохання гостя.

Як це працює?

Реєструйте заклад
Налаштуйте музику під свій формат
Скачайте і запустіть плеєр
Насолоджуйтесь музикою
Отримуйте відрахування із замовлених треків
Реєструйте заклад
Налаштуйте музику під свій формат
Скачайте і запустіть плеєр
Насолоджуйтесь музикою
Отримуйте відрахування із замовлених треків

GUSLI — ЦЕ ВАША ПЕРЕВАГА

Що ж такого в тому, що відвідувачі скачали додаток ? Чи збільшить це касу? — ТАК.

Гості приходять до вас відпочивати та розважатися. Ви можете розмістити інформацію про нову розвагу, наприклад, на буклетах, там, де гості її побачать. Людей порадує можливість замовити улюблену пісню, вони будуть приходити до вас частіше та сидітимуть у вас довше. Вони більше не відволікають персонал від роботи проханнями включити їхню улюблену пісню, і завдяки цьому сервіс закладу стає тільки кращим.

І оскільки гості залишаться задоволені та отримають приємні враження, відпочиваючи у вас, вони неодмінно розкажуть про ваш заклад друзям і приведуть їх до вас!

Таким чином, ви отримуєте збільшення чека, лояльність відвідувачів та притік нових гостей, а також додатковий заробіток у вигляді оплачених замовлень пісень.

Почніть користуватися сервісом прямо зараз

Телефон потрібний для входу в особистий кабінет
Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності
Понад 3 500 закладів успішно користуються нашим сервісом, підвищуючи лояльність гостей та радуючи якісним музичним контентом. Підключіть сервіс за кілька хвилин!