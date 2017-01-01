Головна
Про сервіс
Готові рішення
Гостям закладу
Контакти
RU EN UK
8 800 333-10-55
Особистий кабінет

Музично-маркетинговий
сервіс для барів пабів кафе ресторанів кальянних кав'ярень

  • 20 000 годин стильної музики будь-якого формату
  • 5 500 закладів користуються нашим сервісом щоденно
  • 700 000 користувачів додатку дізнаються про вас
Докладніше

Чому вибирають нас

Музика
Професійне музичне оформлення для вашого бізнесу
Лояльність
Безкоштовний додаток для ваших гостей з можливістю замовлення музики
Аудіореклама
Безкоштовне джерело реклами у вашому закладі
Кешбек
Можливість отримувати відрахування з кожного треку, замовленого гостями
Техпідтримка
Наші фахівці надають технічну підтримку 24/7
Звітність
Можливість автоматичного вивантаження звітів для РАО та ВОИС
Музика
Професійне музичне оформлення для вашого бізнесу
Лояльність
Безкоштовний додаток для ваших гостей з можливістю замовлення музики
Аудіореклама
Безкоштовне джерело реклами у вашому закладі
Кешбек
Можливість отримувати відрахування з кожного треку, замовленого гостями
Техпідтримка
Наші фахівці надають технічну підтримку 24/7
Звітність
Можливість автоматичного вивантаження звітів для РАО та ВОИС

Як це працює?

Реєструйте заклад
Налаштуйте музику під свій формат
Скачайте і запустіть плеєр
Насолоджуйтесь музикою
Отримуйте відрахування із замовлених треків
Реєструйте заклад
Налаштуйте музику під свій формат
Скачайте і запустіть плеєр
Насолоджуйтесь музикою
Отримуйте відрахування із замовлених треків

ІДЕАЛЬНА МУЗИКА

  • Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери
  • Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
  • Ми використовуємо тільки сучасний та популярний музичний контент
Уютное кафе
Пенный ПАБ
Вкусная пиццерия
Димна кальянна
Улюблений магазин
Просунутий фітнес

ЗАМОВЛЕННЯ МУЗИКИ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ

  • Людей порадує можливість замовити улюблену пісню, вони приходитимуть до вас частіше та сидітимуть у вас довше
  • Вони більше не відволікають персонал від роботи проханнями включити їхню улюблену пісню
  • Із кожної замовленої пісні ви будете отримувати відрахування

Що кажуть про нас

Хочу сказати спасибі сервісу GUSLI, який у нас працює вже більше пів року. Дуже зручно користуватися, зручно редагувати всі плейлисти. Що найважливіше, я вже не ставлю сам улюблені композиції гостей. Вони це роблять самостійно через додаток Гуслі. Тому частина таких обов'язків, як поставимо мою пісню, з барменів знімається, а для моєї роботи це, насправді, дуже важливо. Тому, хлопці, окреме вам спасибі!
Кирило
The Templet Bar
Ми вже давно користуємося сервісом GUSLI, і від нас, і від гостей лише позитивні відгуки. Як то кажуть, ти не тільки те, що ти їси, але й те, що ти слухаєш. Гості в захваті від того, що можуть замовити пісні, які їм подобаються. І персонал часто замовляє улюблені пісні. Великий вибір різних жанрів, музики на будь-який смак та колір. Загалом, одні плюси.
Катерина
СПБ
Все більше і більше закладів, барів та ресторанів підключається до системи GUSLI. Це дуже зручно. Зручність сервісу для кафе, барів та ресторанів, полягає в тому, що у вас є власний плеєр для відтворення музики. А зручність для відвідувачів полягає в тому, що кожен відвідувач може сам замовити свою улюблену пісню за допомогою додатку. Гуслі — управляй музикою у нашому закладі сам.
MC ZHAN
CHEDDAR

Контакти

8 800 333-10-55
support@gusli.net
Є питання?
Напишіть нам. Відповімо якнайшвидше!
Відправляючи інформацію, ви погоджуєтесь з політикою конфіденційності