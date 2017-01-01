Ми вже давно користуємося сервісом GUSLI, і від нас, і від гостей лише позитивні відгуки. Як то кажуть, ти не тільки те, що ти їси, але й те, що ти слухаєш. Гості в захваті від того, що можуть замовити пісні, які їм подобаються. І персонал часто замовляє улюблені пісні. Великий вибір різних жанрів, музики на будь-який смак та колір. Загалом, одні плюси.

Катерина СПБ