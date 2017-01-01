Безкоштовний додаток для ваших гостей з можливістю замовлення музики
Аудіореклама
Безкоштовне джерело реклами у вашому закладі
Кешбек
Можливість отримувати відрахування з кожного треку, замовленого гостями
Техпідтримка
Наші фахівці надають технічну підтримку 24/7
Звітність
Можливість автоматичного вивантаження звітів для РАО та ВОИС
Музика
Професійне музичне оформлення для вашого бізнесу
Лояльність
Безкоштовний додаток для ваших гостей з можливістю замовлення музики
Аудіореклама
Безкоштовне джерело реклами у вашому закладі
Кешбек
Можливість отримувати відрахування з кожного треку, замовленого гостями
Техпідтримка
Наші фахівці надають технічну підтримку 24/7
Звітність
Можливість автоматичного вивантаження звітів для РАО та ВОИС
Як це працює?
Реєструйте заклад
Налаштуйте музику під свій формат
Скачайте і запустіть плеєр
Насолоджуйтесь музикою
Отримуйте відрахування із замовлених треків
Реєструйте заклад
Налаштуйте музику під свій формат
Скачайте і запустіть плеєр
Насолоджуйтесь музикою
Отримуйте відрахування із замовлених треків
ІДЕАЛЬНА МУЗИКА
Понад 130 професійно складених музичних добірок для створення унікальної атмосфери
Усі композиції вирівняні за рівнем гучності та мають плавний перехід між треками
Ми використовуємо тільки сучасний та популярний музичний контент
Уютное кафе
Пенный ПАБ
Вкусная пиццерия
Димна кальянна
Улюблений магазин
Просунутий фітнес
ЗАМОВЛЕННЯ МУЗИКИ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ
Людей порадує можливість замовити улюблену пісню, вони приходитимуть до вас частіше та сидітимуть у вас довше
Вони більше не відволікають персонал від роботи проханнями включити їхню улюблену пісню
Із кожної замовленої пісні ви будете отримувати відрахування
Що кажуть про нас
Хочу сказати спасибі сервісу GUSLI, який у нас працює вже більше пів року.
Дуже зручно користуватися, зручно редагувати всі плейлисти. Що найважливіше, я вже не ставлю сам улюблені композиції гостей. Вони це роблять самостійно через додаток Гуслі. Тому частина таких обов'язків, як поставимо мою пісню, з барменів знімається, а для моєї роботи це, насправді, дуже важливо. Тому, хлопці, окреме вам спасибі!
Кирило
The Templet Bar
Ми вже давно користуємося сервісом GUSLI, і від нас, і від гостей лише позитивні відгуки. Як то кажуть, ти не тільки те, що ти їси, але й те, що ти слухаєш. Гості в захваті від того, що можуть замовити пісні, які їм подобаються. І персонал часто замовляє улюблені пісні. Великий вибір різних жанрів, музики на будь-який смак та колір. Загалом, одні плюси.
Катерина
СПБ
Все більше і більше закладів, барів та ресторанів підключається до системи GUSLI.
Це дуже зручно. Зручність сервісу для кафе, барів та ресторанів, полягає в тому, що у вас є власний плеєр для відтворення музики. А зручність для відвідувачів полягає в тому, що кожен відвідувач може сам замовити свою улюблену пісню за допомогою додатку. Гуслі — управляй музикою у нашому закладі сам.