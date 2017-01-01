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Фоновая музыка для Спортбара

В подобных заведениях царит особая атмосфера, которая создается за счет происходящего на телеэкранах и музыки, соответствующей настроение посетителей в зале.

Youngblood
5 Seconds Of Summer
3:23
Sayonara
A Taste Of Honey
4:07
I Know a Place
Aaron Goodvin
3:47
Got You in a Song
Aaron Goodvin
3:27
Sticking With You
Addison Road
3:27
The Reason A Dog
Aerosmith
4:12
Birthday Party
AJR
3:44
Don't Wait
Alee
2:42
Are You Alone
Alee
3:42
Believer
American Authors
3:03
Go Big Or Go Home
American Authors
2:49
Look at Armstrong
Americas Favorite Punk
3:24
Ghost of Ohio
Andy Black
3:25
Cactus Rock
Angel Luis Samos Luna
1:54
Critical Beat
Angel Luis Samos Luna
2:21
Nobody
Ariana Grande, Chaka Khan
3:00
Home Again
Ashley Campbell
2:54
Better Boyfriend
Ashley Campbell
3:24
Pick Up The Pieces
Average White Band
4:01
Discomedley
Azoto
7:01
Exalt-Exalt
Azoto
7:49
Hold Your Fire
Bad Suns
3:02
Even in My Dreams, I Can't Win
Bad Suns
3:58
Another Man
Barbara Mason
6:57
Coincidental
Betcha
4:22
Heaven
Bonnie Pointer
3:38
Bucked Off
Brad Paisley
4:13
Wilder Horses
Brandon Lay
2:52
Straight To You
Brian McComas
3:27
You're In My head
Brian McComas
3:36
Brand New Man
Brooks & Dunn
3:00
Cowboy Town
Brooks & Dunn
3:19
Greener Pastures
Brothers Osborne
2:53
Heart Shaped Locket
Brothers Osborne
3:37
Hungover On Heartache
Cam
3:13
Down This Road
Cam
3:42
Come Back
Carol Williams
3:40
Have You for My Love
Carol Williams
5:20
I Gotta Get Away from Your Love
Carrie Lucas
3:50
I Gotta Keep Dancin'
Carrie Lucas
7:36
Good At Love
Catherine McGrath
3:05
Just In Case
Catherine McGrath
3:04
We Don't Walk This Road Alone
Chad Brownlee
3:04
Love Me or Leave Me
Chad Brownlee
3:45
Encore Extended Version
Chaka Khan
8:20
Ain't Nobody
Chaka Khan
4:41
Shake It Up Tonight
Cheryl Lynn
5:42
I Ain't Livin' Long Like This
Chris Janson
4:13
Name On It
Chris Janson
2:44
Saturday Night
Chris Lane
3:29
One Girl
Chris Lane
2:47
Bad Decision
Chromeo
3:06
Don't Walk Away
Chromeo
3:28
Movies
Circa Waves
3:22
Passport
Circa Waves
3:26
Charleston Hopscotch
Cloud One
6:21
Atmosphere Strut
Cloud One
8:15
Better Than Being in Love With You
Cory Morrow
3:31
Everything I Do Album Version
Cunnie Williams
3:28
Come Back To Me
Cunnie Williams
3:39
DX7
Dabeull feat. Holybrune
4:04
New Order
Dabeull feat. Holybrune
3:35
Give Me Your Heart
DabeullMichael Tee
3:44
Round the Clock
Dan + Shay
3:22
Show You Off
Dan + Shay
3:03
The Old Sand Bar
Dean Brody
3:19
Angels Working Overtime
Deana Carter
5:21
Heartache No. 9
Delegation
5:14
Dance Like Fred Astaire
Delegation
4:16
Son Of The Sun
Dierks Bentley
3:10
The Mountain
Dierks Bentley
4:44
Leaving Lonesome Flats
Dierks Bentley
3:06
Make It Last Forever
Donna McGhee
8:26
It Ain't No Big Thing
Donna McGhee
6:39
LA Devotee
Douche Bags
3:14
Talk to Me
Douche Bags
4:06
Are You Still Having Fun
Eagle-Eye Cherry
3:09
Burning Up
Eagle-Eye Cherry
4:15
Good Things Don't Last Forever
Ecstasy, Passion & Pain
3:40
Dance the Night Away
Ecstasy, Passion & Pain
4:59
Brazil
El Coco
3:12
Coco Kane
El Coco
6:05
Bad Luck
Elle Driver
4:08
Cautious
Emarosa
3:15
Get Back Up
Emarosa
3:10
slow motion
flor
3:00
get behind this
flor
3:24
Seventeen
Four Year Strong
3:25
Come to Me
France Joli
4:12
Gonna Get Over You
France Joli
7:22
Respect
Francesca Del Duca
3:24
May I
Francesca Del Duca
3:57
Rosemary Jane
Frank Turner
3:45
Rescue Annie
Frank Turner
4:14
Let Me In
Garrison Starr
3:48
Raging Fire
Garrison Starr
4:24
Emergency
Gayle Adams
6:11
I Loved Every Minute Of It
Gayle Adams
5:48
What's on Your Mind 2015 GH Version
George Benson
4:01
Give Me the Night
George Benson
5:01
Bring It On
George Canyon
3:33
More You
George Canyon
2:52
Never Too Old
Granger Smith
3:29
4 Wheel Drive
Granger Smith
4:00
Someone New
Guess Who
3:45
Tompkins Square Park
Guess Who
5:06
Ready or Not
Herbie Hancock
6:42
I Thought It Was You
Herbie Hancock
3:38
Hold On Remastered
High Fashion
5:26
Konkylie
Hubbabubbaklubb
4:06
Eddie & Suzanne
Hubbabubbaklubb
4:08
People Are Animals
Imperial Daze
5:25
Pink Chateau
In The Valley Below
3:00
XXX
Jack Rabbit Slim
3:08
Dance Across the Floor
Jimmy 'Bo' Horne
2:47
Don't Worry About It
Jimmy 'Bo' Horne
2:36
Pain
Jimmy Eat World
3:01
Looking For A New Love
Jody Watley
5:07
I Want Your Love
Jody Watley
4:22
WHEN IT's RIGHT FOR LOVE
John Davis & The Monster Orchestra
4:12
WHATEVER HAPPENED TO ME AND YOU
John Davis & The Monster Orchestra
3:42
Romantic
Karyn White
4:07
After the Dance Is Through
Krystol
5:02
Keep Diggin’
Larkin Poe
3:13
Dancing into the Stars
LOGG
5:25
Forbidden Love _ Fire In Your Heart.
Madleen Kane
5:08
Let's Make Love
Madleen Kane
4:52
ZITTI E BUONI
Måneskin
3:12
A Whiter Shade of Pale
Munich Machine
6:22
I Wanna Funk with You Tonight
Munich Machine
3:33
Not Enough
Mustard Plug
2:44
Ségrégation
NST Cophies
4:37
Feels So Real
Patrice Rushen
6:49
Forget Me Nots
Patrice Rushen
4:43
Hate for Sale
Pretenders
2:30
Crazy Train
Rachel Bloom
3:14
Can't Get Enough Of You
Rafael Cameron
5:23
Desires
Rafael Cameron
6:51
Trouble’s Coming
Royal Blood
3:48
Abandoned
Sean Nicholas Savage
2:06
Chin Chin
Sean Nicholas Savage
3:12
A Night To Remember
Shalamar
3:31
Don't Try to Change Me
Shalamar
4:08
Heat You Up
Shirley Lites
8:04
Deja Vu
Shirley Lites, Helen Bruner
5:23
Lost in Music
Sister Sledge
4:47
Moondancer
Sister Sledge
4:16
The Difference
Smoove & Turrell
4:29
Slow Down
Smoove & Turrell
3:58
Going Soft
Sports Team
3:23
Too Much Information
The Dirty Denims
2:15

Подходящая музыка для спортбара

Каждый день тысячи любителей спорта приходят расслабиться в спортбар и посмотреть на игру любимой команды.

Обычно в заведениях подобного формата играет энергичная электронная музыка различных направлений: транс, электро и др. Кроме того, в спортбарах часто можно услышать рок – играют спокойные и энергичные композиции, в зависимости от времени и дня недели. Слишком спокойная музыка, например, баллады, не подходит – подобные композиции плохо сочетаются с атмосферой спортбара.

В любом случае администратору стоит позаботиться о наличии нескольких плейлистов. Радио для спортбаров категорически не подходит – посетители хотят слушать музыку, а не диджеев, которые периодически будут появляться в эфире.

Качественная музыка для бара и подобных заведений

К сожалению, авторское право никто не отменял. Владелец бара не может просто так взять и включить гостям треки известных исполнителей – в противном случае это будет нарушением законодательства. При обнаружении правообладателями подобных фактов возможны судебные разбирательства и штрафы на крупные суммы. Владельцу заведения необходимо заключить соглашение с правообладателями или воспользоваться услугами специальных сервисов, у которых уже имеется соответствующая лицензия.

Многие заведения сотрудничают с порталом Gusli, предлагающим большую коллекцию музыки, которая отлично подходит для баров, спортбаров, кафе, ресторанов и других развлекательных заведений. Подключение к сервису занимает минимум времени. В распоряжение администраторов предоставляются готовые плейлисты, которые те могут изменять по своему усмотрению, добавляя и удаляя музыкальные композиции.

Далее остается только скачать специальный плеер и предоставить гостям спорт бара возможность слушать треки любимых исполнителей. Кстати, подключение заведения к сервису автоматически избавляет персонал от поиска композиций, которые просят поставить посетители. Гости бара смогут выбирать музыку в специальном приложении, и с каждой заказанной композиции заведение будет получать отчисления. Сервис Gusli – это тысячи музыкальных треков на любой вкус, которые помогут создать неповторимую атмосферу!

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