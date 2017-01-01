Подходящая музыка для спортбара

Каждый день тысячи любителей спорта приходят расслабиться в спортбар и посмотреть на игру любимой команды.

Обычно в заведениях подобного формата играет энергичная электронная музыка различных направлений: транс, электро и др. Кроме того, в спортбарах часто можно услышать рок – играют спокойные и энергичные композиции, в зависимости от времени и дня недели. Слишком спокойная музыка, например, баллады, не подходит – подобные композиции плохо сочетаются с атмосферой спортбара.

В любом случае администратору стоит позаботиться о наличии нескольких плейлистов. Радио для спортбаров категорически не подходит – посетители хотят слушать музыку, а не диджеев, которые периодически будут появляться в эфире.

Качественная музыка для бара и подобных заведений

К сожалению, авторское право никто не отменял. Владелец бара не может просто так взять и включить гостям треки известных исполнителей – в противном случае это будет нарушением законодательства. При обнаружении правообладателями подобных фактов возможны судебные разбирательства и штрафы на крупные суммы. Владельцу заведения необходимо заключить соглашение с правообладателями или воспользоваться услугами специальных сервисов, у которых уже имеется соответствующая лицензия.

Многие заведения сотрудничают с порталом Gusli, предлагающим большую коллекцию музыки, которая отлично подходит для баров, спортбаров, кафе, ресторанов и других развлекательных заведений. Подключение к сервису занимает минимум времени. В распоряжение администраторов предоставляются готовые плейлисты, которые те могут изменять по своему усмотрению, добавляя и удаляя музыкальные композиции.

Далее остается только скачать специальный плеер и предоставить гостям спорт бара возможность слушать треки любимых исполнителей. Кстати, подключение заведения к сервису автоматически избавляет персонал от поиска композиций, которые просят поставить посетители. Гости бара смогут выбирать музыку в специальном приложении, и с каждой заказанной композиции заведение будет получать отчисления. Сервис Gusli – это тысячи музыкальных треков на любой вкус, которые помогут создать неповторимую атмосферу!