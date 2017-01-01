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Фоновая музыка для Диско-бара

В барах, в которых можно потанцевать, играет музыка в следующих направлений: диско, электро, поп и др. Для создания фона подходит любая музыка, которая располагает к танцам, то есть, практически любые композиции, в которые заложен позитив и драйв.

Still Got It Choices Remix
Alex Frankel
5:06
Vertical Takeoff feat Jason Gaffner
Bit Funk
3:34
Dont Waste Your Love
Boo Seeka Golding
3:09
Dont Waste Your Love
Boo Seeka Golding
3:09
No Sleep Louis La Roche Remix
Crooked Colours
3:49
Cant Stay Away
Darin
3:00
Medicine
Dayglow
3:49
Alamo Square
Domestic Technology
4:18
Maison Soleil
Domestic Technology
3:24
The Rhythm
Drew Sycamore
2:48
What Is A Feeling
Glme
3:58
Real
Great Good Fine OK
3:50
So Far So Good
Great Good Fine OK
2:51
Brillando
IM YONI Corine
4:50
Nothing to Lose
KESMAR
3:32

Подходящая фоновая музыка для бара с танцполом

В некоторых барах есть танцпол. В этих заведениях собирается очень много народа, особенно по выходным. Без хорошего музыкального фона подобным барам просто не обойтись!

Гости заведения не против размяться на танцполе, если атмосфера в заведении располагает к подобному отдыху. Обычно музыкой занимается диджей или бармен, которому приходится составлять особые плейлисты.

Фоновая музыка для баров – тысячи треков на любой вкус

Подключение заведения к Gusli занимает несколько минут. Выполнив все необходимые операции, вы получите доступ к невероятно огромной и абсолютно легальной базе музыкальных композиций, которые можно использовать в коммерческих целях, например, для создания музыкального фона в кафе или баре с танцполом. База портала регулярно обновляется, пополняясь новинками.

Клиентам сервиса доступны заранее подготовленные плейлисты, которые при необходимости можно отредактировать. Подключив заведение, скачайте специальный плеер и все – остается только запустить музыку.

Сотрудничество с порталом Gusli упростит жизнь бармену, которому больше не придется искать треки по заказу гостей. К посетителям заведения смогут сами заказывать музыку, используя специальное приложение. Разумеется, это платная услуга. С каждого заказанного трека на счет заведения в сервисе Gusli производятся отчисления. Своеобразный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг музыкального портала.

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