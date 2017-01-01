Качественная лаунж музыка для кафе

Каждый день тысячи людей приходят в кафе. Одни заходят в обеденный перерыв, другие – просто отдохнуть в выходной. И тех, и других объединяет желание провести время в комфортной обстановке, возможно, общаясь с друзьями и близкими людьми.

Глубокое звучание совершенно не напрягает и не отвлекает посетителей. В любом кафе, которое работает днем, должен быть соответствующий плейлист, содержащий популярные музыкальные композиции и новинки.

Крайне не желательно использовать радио – голоса диджеев не всегда уместны и иногда даже портят особую атмосферу, созданную музыкальными композициями в стиле лаунж. Наиболее оптимальным решением будет просто запустить плейлист и включить воспроизведение треков по кругу.

Музыка для кафе

Воспроизведение музыкальных композиций в развлекательных заведениях является использованием в коммерческих целях, которое допускается только при наличии специальной лицензии. Владельцу кафе необходимо заключить договор с правообладателями – в противном случае проигрывание треков будет незаконным. В случае обнаружения факта данного нарушения может последовать судебное разбирательство, которое обернется штрафами и серьезными убытками.

Впрочем, владельцу заведения не обязательно заключать договор с компаниями, которым принадлежат права на музыку – намного проще подключиться к официальному сервису, обеспечивающему доступ к большой музыкальной базе, и гарантирующему отсутствие проблем с правообладателями. Например, к порталу Gusli.

На портале GUSLI вы найдете множество композиций известных исполнителей, которые станут отличной фоновой музыкой для кафе в дневное время суток. Плейлисты уже сформированы, пользователям предоставляется возможность редактировать их по своему усмотрению. Сервис предоставляет администратором развлекательных заведений огромный выбор музыки и гарантирует решение всех вопросов с правообладателями.

Администратору необходимо зарегистрировать заведение, выбрать плейлист, скачать плеер и запустить – гости смогут наслаждаться музыкой без ограничений! Кроме того, персоналу кафе не придется отвлекаться от выполнения рабочих обязанностей на поиски трека, заказанного очередным гостем. Посетители смогут сами выбирать музыку в специальном приложении, с каждого заказа заведение будет получать отчисления.