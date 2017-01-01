Главная
О сервисе
О сервисе
Что такое Gusli?
Авторские права
Вопросы и ответы
Готовые решения
Готовые решения
Музыка для бара
Музыка для паба
Музыка для кафе
Музыка для ресторана
Музыка для кальянной
Музыка для кофейни
Гостям заведения
Статьи
Плейлисты
Контакты
РУС
8 800 333-10-55
Личный кабинет
Русские новогодние
Русские песни про Новый Год, которые создадут атмосферу праздника!
Первый снег
5sta family
2:46
Новогодняя
ALEXANDRA
3:39
Новый год
ELLA
3:20
Снежинка
HARU
2:24
Ночь накануне Рождества
Lanskoy & Co.
4:25
Грустный Новый Год
Mary Gu
3:17
Новогодняя
NECHAEV
3:31
С Новым Годом!
Ost Up (Остап)
3:23
Новый год
Serebro
4:01
Новогодняя песня
Tanslu
3:34
Дед Мороз Не Показывает Слёз
THE HATTERS
3:24
С Новым годом страна
Uma2rmaN
3:34
Новый Год
VIU VIU
3:11
Новогодняя Москва
Алекс Балыков & Елена Максимова
3:18
Новый Год
Анастасия Гладилина
3:28
Снег
Андрей Леницкий
3:45
Королева караоке
Анна Боронина
3:18
Новогодняя
Аполлинария
3:35
Это Новый Год Да!
БигБэта
3:24
Новогодняя
Вадим Галыгин
3:54
Новый год
Венера feat. Игорь Титаренко
3:12
И снова Новый Год
Власова Наталия
3:21
Новый Год
ДЖЕЙН
3:54
Новогодняя
Дискотека Авария
4:27
С Новым Годом
Дэя
3:06
Зимнее счастье
Женя Вилль Коля Крик
3:05
Новогодняя
Женя Любич
3:17
Новогодняя
Женя Фокин
3:33
Северное сияние
Иван Дорн
4:47
Песня про Ёлочку
Иван Дорн
3:00
В Новый год
Игорь Корнилов
4:26
Новогодняя
Ирина Ортман
3:48
Праздник к нам приходит
Клава Кока
3:06
С новым годом, люди
КОРНИ
3:36
Зима
Мary
3:04
Новогодний вайб
Мари Краймбрери
3:09
Рождество
Моя Мишель
3:29
Рождество
Моя Мишель
3:46
Грильяж
Мумий Тролль
3:37
Зима
Мята
3:30
И снова Новый Год
Наталия Власова
3:21
Па-па -Поздравляю
Наташа Королева
4:09
Звенит январская вьюга
Нина Бродская
3:04
Новогодняя
Нодар Ревия
3:34
Это Новый Год
Нюша
3:37
Белый снег
Олег Газманов
4:13
Мандаринка
Ольга Бузова
2:33
Снежинки
Ольга Бузова
2:31
Новогодняя сказка
Паола
2:55
Снег не тает
Рамин Абдулаев
3:59
С Новым Годом
Ромарио feat. Женя Любич
3:19
С Новым Годом33
Руки Вверх
4:28
С Новым Годом
Стрелки
4:56
В новый год
Тimа
3:09
Ровно в 00-00
Таисия Повалий
3:40
Новый Год
Тайпан
3:00
Январский снег
Тося Чайкина
3:31
Новогодняя
Триши
3:42
Новогодняя
Туманова Лера
3:06
Новый год с новой строчки
Ханна ST Миша Марвин Burito Елена Темникова Алексей Воробьев ВИА Гра Юлианна Караулова MBAND Нюша feat. ChinKong
3:48
Новогодний поцелуй
Чай Вдвоем
3:52
Новый год в постели
Чи-Ли
3:30
С Новым годом
ЭММА М
3:48
Снежинка
Юлианна Караулова
3:17
Новый Год
Юлия Беретта
3:28
Рождество
Юля Потехина
4:14
Новогодняя
Юля Райнер
3:37
Начните пользоваться сервисом прямо сейчас
Название заведения
Ваше имя
Ваш номер телефона
Телефон нужен для входа в личный кабинет
Продолжить
Отправляя информацию, Вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
Более 3 500 заведений успешно пользуются нашим сервисом, повышая лояльность гостей и радуя качественным музыкальным контентом. Подключите сервис буквально за несколько минут!