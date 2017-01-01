Компания «Гусли ФМ» разрабатывает различные IT решения с 2001 года. Наша команда разработчиков в своей работе использует возможности передовых технологий, различные решения для разработки ПО с открытой лицензией.

Разработчик сервиса, компания «Гусли ФМ», с помощью технологической команды разработчиков создала данное решение, способное создать правильную атмосферу с помощью музыки в заведениях.

GUSLI — это сервис, который предлагает готовые музыкальные подборки, которые можно настраивать по вашему желанию или по типу заведения. Это существенно сэкономит ваше время и упростит работу. Вам больше не нужно думать, где взять фоновую музыку для своего заведения и переживать об авторских правах — GUSLI предоставят все решения под ключ! А с помощью приложения для клиентов гости смогут сами заказывать музыку в заведении.

Приложение GUSLI — разработанное IT компанией «Гусли ФМ» программное решение, которое можно установить на смартфон под управлением системами Android и IOS. Приложение позволяет осуществлять управление параметрами выбора музыкальных композиций в составе подборки в заведениях.

Технологический стек, используемый нашей командой для разработки IT-проектов составляет сложную комбинацию, включающую языки программирования, программное обеспечение, а также спектр фреймворков.

В нашей работе мы используем такие технические решения, как:

ОС - Ubuntu, Debian и др. *nix системы;

СУБД - Mysql, MariaDB, SqLite, Memcache, Redis;

HTML, CSS, Neural networks;

Наши IT продукты разрабатываются с помощью таких языков программирования, как: PHP, JavaScript, Golang, C#, Flutter, Dart, Swift, Java, Kotlin.