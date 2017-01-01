Terms of Use

Совершая любые действия по использованию Сервиса GUSLI, в том числе осуществив запись приложения, составляющего часть Сервиса в память компьютерных либо телекоммуникационных устройств и начав его использование, Вы подтверждаете, что внимательно изучили текст Пользовательского соглашения и полностью принимаете его условия. В случае несогласия с любым из условий Пользовательского соглашения, дальнейшее использование Сервиса не допускается.

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Пользовательского соглашения, размещенные для ознакомления любыми лицами по адресу [www.gusli.net], являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса РФ). Начало использования Сервиса означает полное согласие с условиями Пользовательского соглашения и влечет заключение договора между лицом, начавшим такое использование (далее – Пользователь), и ООО «ГУСЛИ-МЕДИА» ИНН:7810730921 КПП:781001001 (далее - Администратор Сервиса).

1.2. Пользовательское соглашение является договором присоединения и определяет условия и правила использования Сервиса, включая регистрацию Пользователей для целей использования функционала Сервиса, а также права и обязанности Администратора Сервиса.

1.3. Администратор Сервиса сохраняет за собой право в любое время по собственному усмотрению в одностороннем порядке вносить любые изменения в Пользовательское соглашение без какого-либо специального уведомления каждого конкретного Пользователя о соответствующих изменениях. Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным ознакомлением с актуальной редакцией Пользовательского соглашения перед началом каждого использования Сервиса.

1.4. Администратор Сервиса сохраняет за собой право в любое время по собственному усмотрению в одностороннем порядке вносить любые изменения в Пользовательское соглашение без какого-либо специального уведомления каждого конкретного Пользователя о соответствующих изменениях. Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным ознакомлением с актуальной редакцией Пользовательского соглашения перед началом каждого использования Сервиса.

2. Термины и определения

В Пользовательском соглашении, в отсутствие прямого указания об ином, термины использованы в следующем значении:

2.1. Администратор Сервиса – ООО «ГУСЛИ-МЕДИА» ИНН:7810730921 КПП:781001001, юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладающее правами в отношении доменного имени www.gusli.net, а также иными правами в отношении Сервиса (в том числе, исключительными правами на соответствующие объекты интеллектуальной собственности), и контролирующее функционирование Сервиса в установленных законом и настоящим Пользовательским соглашением пределах (как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц).

2.2. Пользователь – физическое лицо или представитель юридического лица, начавшие использование любой страницы Сервиса (в том числе посредством посещения Сервиса с целью его обозрения и изучения) вне зависимости от целей и длительности такого использования, а равно вне зависимости от прохождения Регистрации на Сервисе и наличия Учетной записи.

2.3. Пользовательский контент – информация и материалы, размещаемые либо указываемые на Сервисе Пользователями посредством использования функционала Сервиса.

2.4. Регистрация – процедура, в рамках прохождения которой Пользователь предоставляет Администратору Сервиса сведения о себе по утвержденной форме регистрации для целей дальнейшего использования Сервиса через Учетную запись.

2.5. Сервис – совокупность объектов интеллектуальной собственности, включающая программы для ЭВМ и базы данных, а также иные объекты, доступные посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством доменного имени GUSLI, право использования которых предоставляется Пользователям на условиях Пользовательского соглашения.

2.6. Учетная запись – часть Сервиса, предназначенная для использования после Регистрации Пользователя на Сервисе GUSLI в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и ввода логина и пароля, присвоенных Пользователю в ходе Регистрации.

2.7. Бесплатный доступ – право использования Сервиса, предоставляемое Администратором Сервиса Пользователю, не осуществившему Регистрацию на Сервисе и/или не имеющему Учетной записи, объем которого определяется, исходя из конкретного функционала Сервиса, существующего в конкретный момент времени, доступного без использования Пользователем его Учетной записи.

2.8. Кредиты сервиса Gusli – имеющее ограниченный – указанный в настоящем Соглашении или непосредственно Сервисе – срок действия право требования Пользователя к Сервису об оказании Пользователю определенной услуги за пределами Сервиса в невиртуальном пространстве - например, об осуществлении организации исполнения конкретного музыкального произведения в рамках определенного заведения – третьего лица - на территории действий Сервиса, предоставленное в обмен на осуществленную Пользователем в рамках настоящего Соглашения оплату.

2.9. Пользовательский контент – информация и данные, направляемые Пользователем посредством сети Интернет непосредственно в Сервис, в том числе конкретные действия, совершаемые Пользователем через использование Сервиса, в том числе выбор соответствующих музыкальных либо иных произведений, предлагаемых Сервисом, а равно направление в Сервис или посредством Сервиса какой-либо иной информации.

Права и обязанности Пользователя

3.1. Пользователь вправе использовать Сервис в пределах и на условиях, установленных Пользовательским соглашением, в том числе размещать или указывать на Сервисе Пользовательский контент посредством доступного функционала Сервиса.

3.2. В ходе использования Сервиса Пользователь обязуется:

3.2.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и Пользовательского соглашения, добросовестно исполнять обязательства перед Администратором Сервиса;

3.2.2. не использовать программное обеспечение и не осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сервиса, в том числе Учетных записей других Пользователей; на получение доступа к частям Сервиса, не предназначенным для доступа Пользователей, получение персональных данных третьих лиц или доступа к учетным записям третьих лиц; на автоматический сбор, анализ и иные операции с информацией, размещенной на Сервисе, за исключением стандартных браузеров и мобильных приложений, а также на создание возможности использования Сервиса без физического участия Пользователя и совершения им лично действий по использованию Сервиса;

3.2.3. не допускать действий по загрузке, хранению, опубликованию, распространению, доведению до всеобщего сведения и предоставлению доступа или иного использования вредоносного программного обеспечения (в том числе вирусов, троянов, перехватчиков паролей и т.п.), а также по использованию программ для сбора информации на Сервисе и/или иного ненадлежащего воздействия на Сервис за пределами интерфейса и функционала Сервиса, непосредственно предоставленного для использования Пользователям;

3.2.4. не предлагать третьим лицам услуги, связанные с использованием Сервиса в целях извлечения собственной прибыли или иной выгоды, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Пользователем и Администратором Сервиса;

3.2.5. не использовать персональные данные других Пользователей Сервиса, доступные на Сервисе, в любых целях, за исключением цели получения информации на Сервисе и использования его функционала, а также не осуществлять действий по сбору персональных данных других Пользователей с целью их последующей обработки, включая их сбор, систематизацию, накопление, распространение;

3.2.6. воздерживаться от совершения любых действий, связанных с копированием, воспроизведением, изменением, дополнением, распространением, использованием в коммерческих либо иных целях как в своем собственном интересе, так и в интересе третьих лиц любых материалов, размещенных на Сервисе Администратором Сервиса и (или) привлеченными им лицами, Пользовательского контента, размещенного другими Пользователями, отдельных частей, страниц Сервиса или Сервиса в целом, а также воздерживаться от создания на их основе производных объектов без предварительного письменного разрешения Администратора Сервиса и (или) иного правообладателя соответствующих материалов и (или) заключения соответствующего договора с Администратором Сервиса.

3.3. Не допускается размещение, распространение, передача с использованием функционала Сервиса любых материалов, противоречащих требованиям действующего законодательства и условиям настоящего Пользовательского соглашения, в частности:

3.3.1. запрещенных к распространению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.2. направленных на пропаганду межнациональной розни, расового или языкового превосходства, содержащих призывы к насилию;

3.3.3. создающих угрозу нарушения и (или) нарушающих права и интересы несовершеннолетних;

3.3.4. создающих угрозу нарушения и (или) нарушающих права и интересы несовершеннолетних;

3.3.5. нарушающих права Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

3.3.6. нарушающих права Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

3.3.7. нарушающих права Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

3.3.8. нарушающих права Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

3.3.9. нарушающих права Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

3.3.10. нарушающих права Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

3.3.11. нарушающих права Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, защищаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

3.4. Пользователь, размещая или направляя на Сервис Пользовательский контент, гарантирует соблюдение им требований действующего законодательства РФ, в том числе законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности, личных неимущественных прав и защиты деловой репутации, законодательства об информации и о защите информации. В случае привлечения Администратора Сервиса к ответственности за нарушение действующего законодательства РФ в связи с размещением Пользователем Пользовательского контента, Пользователь возмещает Администратору Сервиса понесенные им убытки в полном объеме в течение 10 календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Администратором Сервиса в адрес Пользователя.

4. Права и обязанности Администратора Сервиса

4.1. Администратор Сервиса вправе:

4.1.1. изменять и (или) удалять с Сервиса любую информацию, размещенную Пользователями, в случае противоречия такой информации действующему законодательству, условиям Пользовательского соглашения, правам и законным интересам Администратора Сервиса, других Пользователей и третьих лиц;

4.1.2. приостановить или прекратить регистрацию и доступ Пользователя к использованию Сервиса, а также удалить Учетную запись Пользователя в случаях, предусмотренных Пользовательским соглашением, а также в случае наличия оснований считать действия Пользователя, совершаемые в ходе использования Сервиса, неправомерными;

4.1.3. направлять Пользователям информацию о деятельности Администратора Сервиса, развитии Сервиса, а также рекламировать собственную деятельность и услуги, а также товары и услуги третьих лиц;

4.1.4. Собирать, воспроизводить, хранить и иным образом использовать информацию, предоставленную Пользователем в процессе использования Сервиса.

4.2. Администратор Сервиса обязуется:

4.2.1. предоставить Пользователю право использования Сервиса в пределах и на условиях, предусмотренных Пользовательским соглашением;

4.2.2. совершать необходимые для полноценного функционирования и возможности использования Сервиса действия по идентификации Пользователей на Сервисе с использованием логина и пароля Пользователей, приостанавливать работу Сервиса, в том числе для проведения профилактических работ.

5. Регистрация Пользователей

5.1. Регистрация Пользователей на Сервисе может осуществляться с целью получения Пользователем Учетной записи для использования отдельного функционала Сервиса.

5.2. Регистрация может производиться посредством заполнения данных регистрационной анкеты, в частности, посредством предоставления номера телефона Пользователя, а также в определенных случаях посредством выбора Пользователем логина и пароля, выполняющих функцию идентификации Пользователя для целей использования Учетной записи и отдельного функционала Сервиса, доступного к использованию только зарегистрированными Пользователями.

5.3. Пользователь гарантирует и заверяет Администратора Сервиса, что вся информация, предоставляемая Пользователем при регистрации, является полной, достоверной и относится исключительно к личности самого Пользователя, а действия по предоставлению такой информации не являются нарушением и не создают угрозы нарушения прав третьих лиц, в частности, Пользователем не используются персональные данные третьих лиц.

5.4. Результатом регистрации является формирование и предоставление доступа к использованию Учетной записи Пользователя. Использование отдельного функционала Сервиса допускается только посредством Учетной записи.

5.5. Осуществляя ввод информации в поля регистрационной анкеты и завершая процесс Регистрации, Пользователь подтверждает свое согласие на обработку любой информации, предоставляемой и (или) предоставленной Пользователем при Регистрации, а также в ходе использования Сервиса. Данное согласие распространяется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Пользователя, если это необходимо для исполнения Администратором Сервиса своих обязательств перед Пользователями, для защиты прав и законных интересов Администратора Сервиса и третьих лиц, требуется в соответствии с действующим законодательством, а также в любых иных случаях, когда это необходимо, в том числе для целей обеспечения надлежащего функционирования Сервиса, а также в установленных законом и уставными документами целям Администратора Сервиса (в том числе, в целях осуществления коммерческой деятельности), например, для целей направления Пользователям информации о деятельности Администратора Сервиса, публицистических материалов, рассылок, рекламной информации.

5.6. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных и потребовать удаления информации о Пользователе. Направление такого отзыва означает отказ Пользователя от дальнейшего использования Сервиса и влечет за собой удаление Администратором Сервиса соответствующей Учетной записи данного Пользователя.

5.7. Пользователь согласен с тем, что все действия, совершаемые им на Сервисе, включая размещение Пользовательского контента, будут совершаться и отражаться на Сервисе с указанием предоставленных им при Регистрации персональных данных или иной аналогичной информации, если такие будут предоставлены. Пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональных данных может стать общедоступной.

5.8. Пользователь обязуется не передавать идентификатор доступа от Учетной записи и не предоставлять третьим лицам доступ к Сервису от своего имени (с использованием персональных данных, указанных при Регистрации). В случае совершения третьими лицами действий через Учетную запись Пользователя, все риски и последствия, включая ответственность за такие действия перед Администратором Сервиса, другими Пользователями и третьими лицам, данный Пользователь несет самостоятельно и в полном объеме. В случае, если Пользователю стало известно о том, что Сервис используется через его Учетную запись под его именем без его согласия третьим лицом, Пользователь обязан немедленно сообщить об этом Администратору Сервиса.

6. Материалы, размещаемые на Сервисе. Интеллектуальная собственность

6.1. Права на все материалы, размещенные на Сервисе, включая музыкальные произведения, тексты, фотоизображения, иллюстрации, дизайн Сервиса, базы данных, за исключением Пользовательского контента, а также контента третьих лиц, принадлежат Администратору и (или) иным лицам, предоставившим Администратору согласие на размещение материалов на Сервисе на согласованных с такими лицами условиях, либо используются Администратором в рамках случаев их свободного использования, предусмотренных действующим законодательством, а равно на основании отдельных соглашений, заключенных Администратором со специализированными организациями коллективного управления интеллектуальными правами, в частности РАО и ВОИС. Объем прав Администратора относительно указанных материалов определяется действующим законодательством и/или соглашениями, заключенными Администратором с третьими лицами.

6.2. При размещении или направлении на Сервис Пользовательского контента посредством функционала Сервиса, Пользователь безвозмездно предоставляет Администратору Сервиса право использования указанных материалов, а именно воспроизведения, копирования, распространения соответствующих материалов и их доведения до всеобщего сведения в сети Интернет и в печатных изданиях (в том числе, в периодических печатных изданиях) без сохранения за Пользователем права выдачи лицензий другим лицам (на условиях исключительной лицензии).

6.3. Любое использование материалов, размещенных на Сервисе, включая копирование, воспроизведение, переработку, распространение, передачу в эфир, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, иное использование любых материалов Сервиса в отсутствие письменного согласия и (или) заключения договора с Администратором Сервиса (иным правообладателем указанных материалов) не допускается и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7. Персональные данные Пользователей

7.1. Персональные данные Пользователей, ставшие доступными Администратору Сервиса в ходе Регистрации Пользователей и использования ими Сервиса, подлежат обработке Администратором Сервиса в следующих целях:

7.1.1. модерация и контроль за содержанием Сервиса, в том числе, размещаемого либо направленного на Сервис Пользовательского контента;

7.1.2. идентификация Пользователя при размещении либо направлении на Сервис Пользовательского контента и иного использования функционала Сервиса;

7.1.3. осуществление связи с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, связанных с функционированием и использованием Сервиса, а также обработка запросов, заявок, информационных сообщений Пользователя;

7.1.4. развитие и модификация Сервиса, изменение функционала Сервиса, разработка новых возможностей Сервиса;

7.1.5. осуществление статистических и иных исследований;

7.1.6. распространение среди Пользователей информации, связанной с функционированием Сервиса, деятельностью Администратора Сервиса, в том числе информации рекламного характера.

7.2. Администратор Сервиса обеспечивает конфиденциальность персональных данных Пользователей, за исключением данных Учетной записи, которые могут быть общедоступными после прохождения процедуры Регистрации Пользователя.

7.3. Передача персональных данных, полученных Администратором Сервиса, допускается в следующих случаях:

7.3.1. передача необходима для обеспечения функционирования Сервиса, исполнения Администратором Сервиса обязанностей, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением и (или) действующим законодательством;

7.3.2. передача предусмотрена действующим законодательством и (или) требуется в соответствии с решением уполномоченного органа государственной власти;

7.3.3. передача происходит в рамках передачи прав на Сервис Администратором Сервиса полностью или в части другому лицу;

7.3.4. передача осуществляется при привлечении Администратором Сервиса третьих лиц для целей обслуживания и поддержания функционирования Сервиса;

7.3.5. передача требуется для защиты прав и законных интересов Пользователя, других Пользователей, Администратора Сервиса или третьих лиц.

7.4. Персональные данные третьих лиц, размещенные на Сервисе, получены и систематизированы Администратором Сервиса и (или) привлеченными им третьими лицами для целей функционирования Сервиса (части Сервиса) из общедоступных источников информации и относятся к категории персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

7.5. Администратор Сервиса осуществляет все необходимые и предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на защиту персональных данных, указанных в настоящем разделе Пользовательского соглашения. Доступ к персональным данным, за исключением персональных данных, размещенных на Сервисе для целей его использования Пользователями и общедоступных персональных данных, имеют только уполномоченные сотрудники Администратора Сервиса, уполномоченные сотрудники контрагентов и партнеров Администратора Сервиса.

8. Ограничение ответственности

8.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администратор Сервиса предоставляет Сервис на условиях «как есть». Администратор Сервиса не предоставляет гарантий в отношении последствий использования Сервиса и размещенных на нем материалов и Пользовательского контента, взаимодействия Сервиса с другим программным обеспечением, а равно не предоставляет гарантий того, что Сервис во всех случаях подходит для конкретных целей использования каждого Пользователя.

8.2. Администратор Сервиса не несет ответственности за работоспособность, содержание и способность удовлетворить интересы и потребности конкретных Пользователей Сервисов третьих лиц, ссылки на которые могут размещаться на Сервисе, а также за любой вред, который может быть причинён Пользователю в результате размещения ссылки на Сервисе, а также в результате перехода Пользователя по соответствующей ссылке на Сервис третьего лица.

8.3. Администратор Сервиса либо третьи лица не несут ответственность за ошибки либо неточности, допущенные в процессе использования Сервиса, если такие ошибки либо неточности причинили Пользователю ущерб.

8.4. Стороны соглашаются с тем, что размер ответственности Администратора Сервиса перед Пользователем в любом случае ограничен суммой, не превышающей сумму денежных средств выплаченных Пользователем Администратору Сервиса.

8.5. Для цели сбора информации о Пользователях Администратор Сервиса вправе использовать файлы типа «cookie» либо аналогичные, представляющие собой файлы данных незначительного размера, которые размещаются на компьютерных устройствах или телекоммуникационных услойствах Пользователя в ходе использования Сервиса и собирают определенную информацию о Пользователе и его действиях по использованию Сервиса. Использование файлов типа «cookie» может быть изменено в настройках браузера Пользователя. Пользователь вправе направить Администратору Сервиса уведомление о прекращении такого сбора информации. В это случае, если дальнейшая работа Сервиса в том виде, как он существует, технологически невозможна Администратор вправе в одностороннем порядке прекратить работу Сервиса для данного Пользователя.

8.6. Администратор Сервиса не ограничен в использовании любых аналитических сервисов для сбора статистической информации об использовании Сервиса, а также в использовании полученной статистической информации при осуществлении деятельности любыми способами в собственном интересе и по своему усмотрению.

8.7. Для организации и поддержания функционирования и технической поддержки Сервиса и исполнения обязанностей, предусмотренных Пользовательским соглашением, Администратор Сервиса вправе и имеет техническую возможность доступа к Учетным записям Пользователей.

9. Кредиты сервиса Gusli

9.1. В процессе использования Сервиса Пользователь вправе осуществлять внесение денежных средств на банковский счет Администратора Сервиса в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Соглашением, а равно непосредственно в самом Сервисе. Внесение денежных средств может быть осуществлено в том числе и иными способами, выбранными Пользователем в рамках Сервиса.

9.2. В обмен на внесенные Пользователем на банковский счет Администратора Сервиса денежные средства Администратор Сервис предоставляет Пользователю право требование организации исполнения выбранного Пользователем музыкального произведения в определенном заведении, находящимся на территории действия Сервиса, и/или иное требование, предусмотренное в самом Сервисе («Кредиты сервиса Gusli»).

9.3. Предоставленное Пользователю указанное право требования действует в течение 6 (шести) месяцев с момента внесения Пользователем денежных средств на банковский счет Администратора Сервиса, и истекает по окончанию указанного срока. Денежные средства Пользователя, внесенные на банковский счет Администратора Сервиса, признаются платой за предоставленное Пользователю ограниченное по времени указанное право требование к Администратору Сервису, и после их внесения на банковский счет не подлежат возврату при каких-либо обстоятельствах.

9.4. Стороны соглашаются с тем, что приобретение «Кредитов сервиса Gusli» не влечет каких-либо изменений статуса Пользователя непосредственно в рамках Сервиса и предполагает лишь предоставление ему требования осуществить исполнение определенного музыкального произведения либо иное действие, указанное в Сервисе, в рамках невиртуального пространства за пределами непосредственно самого Сервиса.

9.5. Пользователь осуществляет реализацию права требования («Кредиты сервиса Gusli») посредством выбора в рамках Сервиса конкретного действия (в частности, конкретного музыкального произведения и заведения, находящегося на территории действия Сервиса), необходимого к совершению Администратором Сервиса в невиртуальном пространстве, а именно на территории конкретного выбранного им в рамках Сервиса заведения, в котором Администратором Сервиса будет фактически организовано исполнение соответствующего музыкального произведения на оборудовании, находящимся во владении такого заведения – третьего лица.

9.6. Оплата прав требований («Кредитов сервиса Gusli») осуществляется Пользователем посредством указания им реквизитов непосредственно зарегистрированной на его имя банковской карты. Пользователь выражает свое согласие на осуществление автоматического списания Администратором Сервиса денежных средств в определенных Сервисом пределах после снижения количества приобретенных Пользователем «Кредитов сервиса Gusli», срок реализации подтвержденных прав требования которыми еще не истек, ниже определенного уровня, предусмотренного непосредственно самим сервисом. Пользователь вправе в одностороннем порядке в любое время изменить способы и размеры автоматического списания Администратором Сервисом денежных средств посредством соответствующих настроек Сервиса либо уведомления Сервиса в ином порядке. Автоматически списанный Администратором Сервиса денежные средства признаются по соглашению Сторон направленными на предоставление Пользователю нового соответствующего количества прав требования к Администратору Сервиса («Кредитов сервиса Gusli»).

9.7. Администратор Сервиса вправе в одностороннем порядке посредством одностороннего уведомления Пользователя, в том числе непосредственно в самом Сервисе, определять размер денежных средств, соответствующих предоставленному Пользователю одному праву требования («Кредиту сервиса Gusli»), а равно в одностороннем порядке изменять содержание и объем такого предоставленного права, в том числе как предоставленного Пользователем до, так и после соответствующего одностороннего уведомления.

9.8. Стороны соглашаются с тем, что предоставленные Пользователю в рамках настоящего Соглашения права требования («Кредиты сервиса Gusli») не могут быть переуступлены иным лицам либо возвращены Администратору Сервиса. Администратор Сервиса в свою очередь не может осуществить возврат денежных средств, перечисленных на его банковский счет, в связи с приобретением Пользователем указанных прав требования.

9.9. Стоимость VIP заказа 119 кредитов (1 000 рублей).

10. Правила и условия партнерской программы

10.1. Пользователь музыкального сервиса GUSLI, привлекший новых пользователей сервиса, получает вознаграждения в виде 50% от суммы привлеченного пользователя в течении 180 дней.

10.2. Запрещается использование реферальной ссылки одному заведению повторно.

11. Заключительные положения

11.1. Пользователь вправе в любое время отказаться от исполнения Пользовательского Соглашения, направив Администратору Сервиса соответствующее уведомление.

11.2. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Пользовательское соглашение, Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения посредством направления Администратору Сервиса уведомления об отказе от дальнейшего использования Сервиса, в результате чего Пользователь автоматически утрачивает право дальнейшего использования Сервиса.

11.3. Если после внесения изменений в Пользовательское соглашение Пользователь продолжил использование Сервиса, соответствующие изменения считаются принятыми Пользователем.

11.4. После прекращения действия Пользовательского соглашения доступ Пользователя к Сервису прекращается. Дальнейшее использование Сервиса Пользователем возможно только после согласия с условиями Пользовательского соглашения и прохождения повторной Регистрации (в части использования функционала Сервиса, доступного только зарегистрированным Пользователям).

11.5. Признание недействительными одного или нескольких положений Пользовательского соглашения не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений.

11.6. Все споры, вытекающие из настоящего соглашения, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Администратора Сервиса. Срок для предварительного претензионного разрешения требований Пользователя к Администратору по настоящему Пользовательскому соглашению составляет 60 дней. К Пользовательскому соглашению, а равно к любым отношениям, основанным на Пользовательском соглашении и вопросам, не урегулированным Пользовательским соглашением, подлежит применению право Российской Федерации.